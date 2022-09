Iga Świątek reaguje na słowa legendy! Mocna riposta w wykonaniu Polki

Oprac.: Tomasz Brożek Iga Świątek

Legendarna tenisistka Martina Navratilova zwróciła uwagę na to, jak wielkie problemy miała Iga Świątek przy swoim serwisie w starciu z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. Po wyeliminowaniu reprezentantki gospodarzy liderka rankingu WTA w wymowny odniosła się do słów 65-latki. Jak przyznała Polka, był to jej najlepszy mecz w karierze na kortach US Open.

Zdjęcie US Open. Martina Navratilova skrytykowała Igę Świątek. Mocna odpowiedź Polki / AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Sarah Stier/SS / SS / AFP