Iga Świątek reaguje na dramat Huberta Hurkacza. Musiała to zrobić przed meczem. "Jestem dość emocjonalna"

Obrazki z meczu Huberta Hurkacza, gdy z powodu kontuzji musiał skreczować w meczu z Arthurem Filsem, dotarły do Igi Świątek, gdy Polka już wyczekiwała na swój mecz 2. rundy Wimbledonu z Petrą Martić. Nasza gwiazda pewnie awansowała dalej i przekazała nam to, co w momencie pojawienia się na konferencji prasowej wiedziała o problemach siódmego tenisisty świata.