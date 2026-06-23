Od wielu miesięcy ciągnie się temat podwyżek dla tenisistek i tenisistów. Ci wystosowali list, w którym przedstawili konkretne wyliczenia. Wynika z nich, że zarabiają za mało w stosunku do rosnących przychodów osiąganych przez organizatorów wielkoszlemowych turniejów. Przy okazji apelują o utworzenie funduszu rezerwowego na finansowanie emerytur, opieki zdrowotnej i urlopów macierzyńskich.

Z postulatami utożsamia się także Iga Świątek. W najnowszej rozmowie z Financial Times tłumaczy, dlaczego na konta zawodniczek oraz zawodników powinno wpływać więcej pieniędzy.

To dlatego Świątek i spółka mówią teraz głośno o podwyżkach

Świątek przekonuje, że upomina się przede wszystkim o te koleżanki i tych kolegów z kortu, którzy znajdują się niżej w rankingach. "Oczywiście zarabiamy dużo pieniędzy, nie mogę powiedzieć, że mamy problemy. Ale porozmawiajmy o zawodnikach, którzy są w pierwszej 200, a nawet w pierwszej 100, a których nie stać na porządnego trenera ani fizjoterapeutę" - mówi.

Przy okazji nawiązuje do WNBA. Przypomina, że stowarzyszenie siatkarek z powodzeniem wynegocjowało dla zawodniczek około 20 proc. udziału w przychodach.

To świetny przykład

"Uważam, że to, co robimy, jest ważne również dla innych dyscyplin sportowych i zawodniczek, które są niżej w rankingu. Chodzi o zmianę struktury. Tak, kiedy wygrywamy duże turnieje, życie jest w pewnym sensie ustawione. Ale chodzi o te zawodniczki, które nie mają takiej sytuacji" - zapewnia.

Wspomina początki kariery i turnieje, do których przystępowała, będąc jednocześnie niezbyt wysoko sklasyfikowana w rankingu WTA. Wówczas zarabiała mniej, ale miała też mniej zobowiązań wynikających z udziału w zawodach. Przez lata sytuacja zmieniła się i teraz wymagań ma być więcej.

"Te zobowiązania [wobec mediów i sponsorów] podczas turniejów są z roku na rok coraz większe. To my promujemy te wydarzenia, więc uznaliśmy, że to właściwy moment, aby zachęcić organizatorów turniejów do nawiązania odpowiedniego dialogu" - tłumaczy.

Majątek Igi Świątek. Ile zarobiła na korcie? Suma może wzrosnąć po Wimbledonie

W całej dotychczasowej karierze Iga Świątek z samego kortu podniosła 45 mln 620 tys. dolarów. Do tego dochodzą pieniądze od sponsorów i z innych aktywności oraz inwestycji.

Całkiem sporą część zarobionych pieniędzy stanowi gratyfikacja za wygranie zeszłorocznego Wimbledonu (ponad 3 mln funtów - to ok. 4 mln dol.). Teraz Polka przystąpi do turnieju jako obrończyni tytułu.

W tym roku pula nagród Wielkiego Szlema w Londynie jest rekordowa. W porównaniu z ubiegłą edycją wzrośnie o 20 proc. i wyniesie 64,2 mln funtów. Zwycięzcy w singlu otrzymają po 3,6 mln funtów, czyli o 600 tys. więcej niż w zeszłym roku.





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