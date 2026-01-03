Iga Świątek publicznie przyznała się do błędu. Komunikat prosto z Sydney

Iga Świątek wprawdzie w grudniu zaprezentowała się podczas pokazowego turnieju w chińskim Shenzhen, ale na oficjalną inaugurację sezonu w wykonaniu Polki trzeba poczekać do 5 stycznia. Wtedy to reprezentacja Polski zmierzy się w Sydney z Niemcami w ramach United Cup, a wiceliderka rankingu WTA sprawdzi w singlowym pojedynku formę Evy Lys. Z okazji zbliżającego się występu "Biało-Czerwonych" nasi reprezentanci: Iga Światek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski oraz Jan Zielinski w towarzystwie kapitana Mateusza Terczyńskiego pojawili się na konferencji prasowej.

Podczas spotkania z dziennikarzami najlepszą polską tenisistkę zapytano m.in. o "Bitwę Płci" z udziałem Aryny Sabalenki i Nicka Kyrgiosa - Świątek w odpowiedzi nie gryzła się w język, dosadnie wyrażając swoją opinię na temat tego typu wydarzeń. Mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu została także zapytana o opinię na temat United Cup. Czy drużynowy turniej stanowi dobre przygotowanie do Australian Open, czy może lepiej byłoby spróbować swoich sił w którymś z turniejów singlowych?

Świątek w odpowiedzi przypomniała, że ma już doświadczenie zarówno gry w United Cup, jak i przygotowywaniu się do Australian Open poprzez mecze w imprezie singlowej - w 2021 i 2022 roku grała przecież w Adelajdzie.

"Myślę, że obie opcje są świetne. Granie w United Cup zawsze będzie moim marzeniem, bo atmosfera jest zupełnie inna. Mamy tyle, powiedzmy, normalnych turniejów w trasie, że szczerze mówiąc, czasami robi się nudno. Granie w turnieju drużynowym i doświadczanie innej energii, możliwość bycia częścią zespołu i rozmowy z innymi ludźmi niż na trasie, to moim zdaniem wspaniałe uczucie. To naprawdę orzeźwiające. Zawsze będę wybierać United Cup" - zadeklarowała.

Iga Świątek przyznała się do błędu. Po tygodniu miała dość

Świątek w poprzednim sezonie wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, triumfowała też w Cincinnati (WTA 1000) i Seulu (WTA 500). A jakie jest jej nastawienie przed kolejnymi wyzwaniami? Polkę podczas konferencji zapytano ją o to, czy różni się ono w porównaniu z poprzednimi latami.

"Niezupełnie. Myślę, że moje nastawienie na początku roku jest zazwyczaj mniej więcej takie samo" - przyznała. Po czym przyznała się do poważnego błędu popełnionego przed laty.

Jedyną różnicą był chyba rok 2023, kiedy popełniłam błąd, myśląc o całym sezonie już na początku. To kompletnie nie miało sensu. Zmęczyło mnie to po jakimś tygodniu

Świątek szybko wyciągnęła wnioski, w 2024 roku skupiała się już tylko na każdym kolejnym turnieju. Podobnie było w poprzednim sezonie, takie samo nastawienie ma teraz.

"Myślę tylko o jednym etapie, tylko o turniejach w Australii. A potem, jak już to zrobię, pomyślę o następnym. Sezon jest tak długi, że może się wydarzyć tak wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu, że myślę dosłownie tylko o kolejnych dwóch turniejach i to tyle" - podkreśliła.

