Iga Świątek publicznie przyznała się do błędu. Komunikat prosto z Sydney
Iga Świątek sezon oficjalnie zainauguruje turniejem United Cup, a przed pierwszym występem w Sydney razem z innymi reprezentantami Polski wzięła udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania z dziennikarzami Polka przyznała się m.in. do błędu, jaki popełniła przed trzema laty. Jej błędne podejście sprawiło, że już po tygodniu poczuła się zmęczona. Jak zapowiedziała, nie zamierza już powtarzać tego błędu w przyszłości.
Iga Świątek wprawdzie w grudniu zaprezentowała się podczas pokazowego turnieju w chińskim Shenzhen, ale na oficjalną inaugurację sezonu w wykonaniu Polki trzeba poczekać do 5 stycznia. Wtedy to reprezentacja Polski zmierzy się w Sydney z Niemcami w ramach United Cup, a wiceliderka rankingu WTA sprawdzi w singlowym pojedynku formę Evy Lys. Z okazji zbliżającego się występu "Biało-Czerwonych" nasi reprezentanci: Iga Światek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski oraz Jan Zielinski w towarzystwie kapitana Mateusza Terczyńskiego pojawili się na konferencji prasowej.
Podczas spotkania z dziennikarzami najlepszą polską tenisistkę zapytano m.in. o "Bitwę Płci" z udziałem Aryny Sabalenki i Nicka Kyrgiosa - Świątek w odpowiedzi nie gryzła się w język, dosadnie wyrażając swoją opinię na temat tego typu wydarzeń. Mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu została także zapytana o opinię na temat United Cup. Czy drużynowy turniej stanowi dobre przygotowanie do Australian Open, czy może lepiej byłoby spróbować swoich sił w którymś z turniejów singlowych?
Świątek w odpowiedzi przypomniała, że ma już doświadczenie zarówno gry w United Cup, jak i przygotowywaniu się do Australian Open poprzez mecze w imprezie singlowej - w 2021 i 2022 roku grała przecież w Adelajdzie.
"Myślę, że obie opcje są świetne. Granie w United Cup zawsze będzie moim marzeniem, bo atmosfera jest zupełnie inna. Mamy tyle, powiedzmy, normalnych turniejów w trasie, że szczerze mówiąc, czasami robi się nudno. Granie w turnieju drużynowym i doświadczanie innej energii, możliwość bycia częścią zespołu i rozmowy z innymi ludźmi niż na trasie, to moim zdaniem wspaniałe uczucie. To naprawdę orzeźwiające. Zawsze będę wybierać United Cup" - zadeklarowała.
Iga Świątek przyznała się do błędu. Po tygodniu miała dość
Świątek w poprzednim sezonie wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, triumfowała też w Cincinnati (WTA 1000) i Seulu (WTA 500). A jakie jest jej nastawienie przed kolejnymi wyzwaniami? Polkę podczas konferencji zapytano ją o to, czy różni się ono w porównaniu z poprzednimi latami.
"Niezupełnie. Myślę, że moje nastawienie na początku roku jest zazwyczaj mniej więcej takie samo" - przyznała. Po czym przyznała się do poważnego błędu popełnionego przed laty.
Jedyną różnicą był chyba rok 2023, kiedy popełniłam błąd, myśląc o całym sezonie już na początku. To kompletnie nie miało sensu. Zmęczyło mnie to po jakimś tygodniu
Świątek szybko wyciągnęła wnioski, w 2024 roku skupiała się już tylko na każdym kolejnym turnieju. Podobnie było w poprzednim sezonie, takie samo nastawienie ma teraz.
"Myślę tylko o jednym etapie, tylko o turniejach w Australii. A potem, jak już to zrobię, pomyślę o następnym. Sezon jest tak długi, że może się wydarzyć tak wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu, że myślę dosłownie tylko o kolejnych dwóch turniejach i to tyle" - podkreśliła.