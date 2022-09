Iga Świątek psuła piłkę za piłką. Wiktorowski nie wytrzymał. Kamery to uchwyciły

Michał Białoński Iga Świątek

Iga Świątek, po męczarniach trwających dwie i pół godziny, pokonała Julę Niemaier 2-6, 6-4 ,6-0 i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open. Zmierzy się w nim ze znacznie groźniejszą Amerykanką Jessicą Pegulą. Gdy Idze szło jak po grudzie, jej trener Tomasz Wiktorowski nie wytrzymał i na głos wyjaśnił przyczyny niepowodzeń. Wychwyciły to kamery.

Zdjęcie Tomasz Wiktorowski nie wytrzymał i głośno skomentował błędy Igi Świątek w meczu z Jule Niemaier na US Open / AFP/INTERIA.PL