Iga Świątek przyznała to wprost: "Jestem dumna". Chodzi o jedną kwestię

Iga Świątek nie dała szans Sarze Sorribes Tormo w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Wygrała 6:4, 6:3. Wynik może wskazywać na w miarę zacięte starcie, ale gdy Polka włączyła wyższy bieg, była poza zasięgiem hiszpańskiej zawodniczki. Raszynianka grała odważnie, przez co wielokrotnie posyłała piłkę na niewielkie auty. To nieco "przypudrowało" wynik z perspektywy rywalki naszej rodaczki.

WTA 1000 w Tokio. Iga Świątek: "Chciałam być po prostu solidna i intensywna"

Wiceliderka światowego rankingu odniosła się także do niewygodnego stylu gry jej przeciwniczki. - Myślę, że przeciwko niektórym zawodniczkom trzeba iść do siatki, a dzisiaj był taki mecz. Trzeba być przeciwko niej cierpliwą, ponieważ ona biegnie do każdej piłki. Chciałam być po prostu solidna i grać intensywnie, ale też nie popełniać zbyt wielu błędów przez podejmowanie ryzyka - powiedziała.