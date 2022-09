Iga Świątek przyznała się otwarcie. Mocne wyznanie o jej osobowości

Iga Świątek w imponującym stylu wygrała finał US Open, pokonując w nim Ons Jabeur 6-2, 7-6.

- W tym momencie nie lubię cię Iga - powiedziała po porażce pół żartem, pół serio Tunezyjka.

Iga Świątek zareagowała z klasą i w superlatywach oceniła tenis Jabeur.

- Jestem pewna, że wygrasz jeszcze niejeden turniej Wielkiego Szlema - powiedziała liderka światowego rankingu.

Iga odważyła się szczerze opowiedzieć o swej osobowości.

- Jestem bardziej introwertyczką. Nasze dobre relację z Ons zawdzięczam właśnie jej. Ona jest ekstrawertyczką. Zawsze jest otwarta na kontakty, za każdym razem jest uśmiechnięta, na każdym kroku potrafi rzucić żart. Z pewnością Jabeur ma wspaniałą osobowość powiedziała Iga w wywiadzie dla "Vogue".

Żarty Tunezyjki w istocie bywają nietypowe. Po finale US Open Ons przeprosiła Igę za to, że ... podarowała jej drogocenny zegarek, który był również istotną premią za wygranie ostatniego turnieju Wielkiego Szlema w tym roku.

- Bardzo fajnie było poznać bliżej Ons. Jest wspaniałą tenisistką, pełną determinacji i ambicji. To miłe, że czujemy przed sobą respekt. Uważam, że to ważne w kobiecym tenisie - dodała Polka.

Co ciekawe, choć zawodniczki w tourze rywalizują o grube miliony dolarów, potrafią zachować dobre stosunki.

- Nie ma napięcia między nami w szatni; dziewczyny są naprawdę miłe i staramy się wspierać nawzajem. Oczywiście, na korcie walczymy o zwycięstwo, ale poza nim pomagamy sobie i to jest wspaniałe środowisko - uważa Iga.

Była tenisistka Legii zgadza się z powszechną opinią, że korty Flushing Meadows są najgłośniejsze w całym Wielkim Szlemie. Dla introwertyka to szczególnie niesprzyjająca okoliczność, ale poradziła sobie również z tym. Wygrała wszystkie siedem meczów, a ten finałowy w wielkim stylu.

- Nowy Jork to miasto, do którego nadal staram się przyzwyczaić. Z jednej strony jest bardzo głośno i ciągle coś się dzieje, więc łatwo możesz stracić koncentrację. Podczas turnieju starałam się jednak zachowywać spokój, na ile to było możliwe - zwierzała się Świątek.

Po raz kolejny na korcie Iga Świątek zatańczy na początku października, tuż przy polskiej granicy, podczas turnieju WTA w Ostrawie. Będzie tam najwyżej rozstawioną tenisistką. Bilety można kupić już po niespełna 60 zł! Pula nagród turnieju zamyka się w kwocie 757 900 dolarów.

Mecze I rundy rozpoczną się 3 października.

Udział w imprezie zapowiedziały też mistrzyni Wimbledonu Jelena Rybakina, dwukrotna triumfatorka Australian Open Wiktoria Azarenka i ubiegłoroczna mistrzyni US Open Emma Raducanu.



Zdjęcie Królową Paryża była już dwukrotnie. W minioną sobotę Iga Świątek została królową Nowego Jorku i pozowała na Top of the Rock / AFP

