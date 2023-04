Iga Świątek rozegrała w sobotnim półfinale turnieju WTA w Stuttgarcie tylko trzy gemy. Ons Jabeur doznała urazu łydki i mimo ambitnych prób kontynuacji gry, nie była w stanie rywalizować na swoim normalnym poziomie, przez co poddała spotkanie. Po jego zakończeniu przyznała, że nie wie, kiedy doszło do tej kontuzji.

Raszynianka została zapytana również o tę kwestię przez Klaudię Jans-Ignacik w pomeczowej rozmowie dla Canal+ Sport. - Nie widziałam momentu urazu. Nie wiem, czy to się wydarzyło już na korcie czy wcześniej. Ona zagrała ostatnio sporo meczów. Wszystkie z nich wygrywała, to zmęczenie może się nałożyć. Ja też to znam. mam nadzieje, ze to nic poważnego i wróci szybko. Ogromny szacunek, że spróbowała dalszej gry - stwierdziła.