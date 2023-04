Iga Świątek przypomniała o ważnym dniu. Co za słowa Polki

"Kiedy Iga Świątek gra w tenisa, trzy rzeczy przychodzą mi na myśl: piękno, siła i prawda. W trakcie swojej drogi na szczyt tenisa - i na szczyt sportu - Iga pokazała wrażliwość i odwagę. Nieustannie dąży do poprawy swojej gry. Wyraża uznanie dla tych, którzy ją wspierali. Co więcej, jest rzeczniczką zdrowia psychicznego i wspiera Ukraińców w ich walce o obronę domu. Jej postawa jest godna podziwu"- czytamy w uzasadnieniu sportsmenki.

Iga Świątek wsparła ważną ideę. "Najlepiej działamy wtedy, gdy gramy fair"

"Do tego, by żyć i grać w zgodzie ze sobą inspirują mnie ludzie wokół mnie. Moja rodzina, przyjaciele i mój zespół. Najlepiej działamy wtedy, gdy gramy fair i pozostajemy w zgodzie z wartościami sportu. Dzisiaj świętujemy 'Play True Day', do którego dołączam promując ideę fair play i czystego sportu"- napisała liderka światowego rankingu na swoim Instagramie.