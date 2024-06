Iga Świątek „przyłapana” przed Wimbledonem. Obok Alcaraz, kibice zachwyceni

Największe gwiazdy tenisa powoli zjeżdżają się do stolicy Wielkiej Brytanii. Ma to związek z rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu Wimbledonem. Do trzeciego Wielkiego Szlema w tym sezonie przygotowuje się między innymi Iga Świątek. Internet obiegły już zresztą obrazki z jednego z jej treningów. Tuż obok raszynianki na filmiku udostępnionym przez organizatorów znalazł się… Carlos Alcaraz. Do tej dwójki należał niedawno zakończony Roland Garros.