Iga Świątek "przyłapana". Polka chce kupić działkę? Cena aż zwala z nóg

Iga Świątek robi furorę na światowych kortach, zajmując pierwsze miejsce w rankingu WTA . Polska tenisistka odzyskała je na samym finiszu sezonu 2023, detronizując swoją wielką rywalkę - Arynę Sabalenkę . Umożliwił jej to wielki triumf w prestiżowym turnieju WTA Finals. W drodze po tytuł 22-latka z Raszyna ograła w półfinale właśnie Białorusinkę, natomiast w finale zmiażdżyła w niecałą godzinę tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych - Jessicę Pegulę .

Media: Iga Świątek poszukuje działki. Zainteresowała ją ziemia niedaleko Warszawy

Genialna gra i kolejne sukcesy przekładają się na gigantyczne apanaże dla Igi Świątek . Polska tenisistka znajduje się już na 14. miejscu w klasyfikacji najlepiej zarabiających zawodniczek wszech czasów publikowanej przez WTA. 22-latka "podniosła już z kortu" przeszło 24,5 mln dolarów . Co ciekawe, jak poinformował Kurta Badenhausena z portalu "Sportico.com", Iga Świątek była w 2023 roku drugą najlepiej zarabiającą na świecie sportsmenką . Więcej środków na swoim koncie zgromadziła tym czasie tylko jej rywalka - Cori "Coco" Gauff.

As Sportu

As Sportu / INTERIA.PL / interia

Iga Świątek ma już najprawdopodobniej plan na to, jak zainwestować część zarobionych środków. Jak donosi "Fakt", 22-letnia tenisistka rozgląda się za gruntami i oglądała ostatnio wraz z ojcem oraz siostrą jedną z działek położoną w miejscowości leżącej niedaleko Warszawy. By ją zakupić, będzie jednak musiała sięgnąć głęboko do portfela.