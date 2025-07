Iga Świątek "przyłapana" na korcie. Spotkała się z polską tenisistką

Iga Świątek tegoroczny sezon na trawie z pewnością zapamięta na długo. Polka najpierw dotarła aż do finału turnieju WTA 500 w Bad Homburg , a następnie sprawiła niemałą niespodziankę, gdy pokonała na swojej drodze wszystkie rywalki i sięgnęła po mistrzowskie trofeum na Wimbledonie . W finale wielkoszlemowego turnieju w ekspresowym tempie pokonała ona Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

"Jeszcze nie wiem, ile to dla mnie znaczy, bo to jest surrealistyczne. Nigdy nawet o tym nie marzyłam. To marzenie było zbyt odległe" - mówiła tuż po wygranej nad amerykańską tenisistką.