Iga Świątek przyłapana na gorącym uczynku. Bezcenna reakcja Polki

Iga Świątek na długo zapamięta tegoroczną edycję Wimbledonu. Po wielu latach "męczenia" się na kortach trawiastych najwyraźniej teraz polubiła się z tą nawierzchnią. Polka najpierw dotarła do finału turnieju w Bad Homburg, a teraz wywalczyła awans do półfinału wielkoszlemowej imprezy w Wielkiej Brytanii. Dokonała tego - warto zaznaczyć - po raz pierwszy w karierze seniorskiej.

Już po meczu pierwszej rundy Wimbledonu widać było, że od Polki bije pewność siebie. Wówczas po wygranym pojedynku z Poliną Kudiermietową nasza zawodniczka przyłapana została na dość nietypowej sytuacji - do swojej torby próbowała wepchnąć bowiem sporą ilość słynnych wimbledońskich ręczników, co nie umknęło uwadze organizatorów. O to akcesorium 24-latka zapytana została w pomeczowym wywiadzie.

"To temat, na który nikt nigdy nie rozmawia. Kochamy te ręczniki, wiesz? Mam około 10 znajomych i 10 bliskich, którzy chcieliby ręczniki. Przepraszam, nie wiem, czy mogę to robić, więc…" - tłumaczyła się raszynianka. Nie powstrzymało jej to jednak przed powiększeniem swojej kolekcji o kolejne ręczniki.

Iga Świątek znów przyłapana. Powiększyła swoją kolekcję wimbledońskich ręczników

W środę 9 lipca Iga Świątek zagrała w ćwierćfinale Wimbledonu z Ludmiłą Samsonową. Po pokonaniu Rosjanki polska tenisistka poprosiła jednego z chłopców do podawania piłek o to, aby... przyniósł jej turniejowe ręczniki. Kiedy je już otrzymała, pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa bez wahania wepchnęła je do swojej torby. Pech chciał, że wszystko zarejestrowały telewizyjne kamery. Gdy 24-latka zorientowała się, że przyłapano ją na gorącym uczynku, przyłożyła żartobliwie palec do ust, prosząc, aby widzowie zachowali to w tajemnicy.

O ilość ręczników Iga Świątek nie musi się martwić - Polka już w czwartek rozegra kolejne spotkanie na wimbledońskich kortach i będzie mogła powiększyć swoją kolekcję. O awans do finału Wimbledonu nasza reprezentantka powalczy z Belindą Bencić. Ta pokonała w ćwierćfinale Mirrę Andriejewą 7:6(3), 7:6(2).

