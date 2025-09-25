Iga Świątek przyjechała do Pekinu i od razu sukces. Tak dobrze jeszcze nie było

Świątek zawitała już na "Player's Party", gdzie zachwyciła swoim stylem i zapozowała do kilku zdjęć nie tylko na ściance, ale również w innych okolicznościach. Udało się ją m.in. sfotografować u boku Jannika Sinnera, który też przybył na miejsce, by walczyć o tytuł.

Iga Świątek niebawem rozpocznie grę w Pekinie

Największą rywalką na chińskich kortach będzie Coco Gauff, która bronić będzie tytułu wywalczonego przed rokiem. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że w Pekinie nie pojawi się za to Aryna Sabalenka. Białorusinka zrezygnowała z udziału w turnieju ze względu na leczenie urazu.

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałach AP © 2025 Associated Press

Świątek wciąż czeka na swoją kolej i zmagania rozpocznie dopiero od soboty. Póki co zajmuje sobie czas treningami i działaniami promocyjnymi. Ostatnio pokazała coś wyjątkowego.

Iga Świątek pokazała swoje dzieło

Rysowanie dla niektórych potrafi być sztuką naprawdę trudną. Skupiona na tenisie od dziecka Iga Świątek też nigdy nie czuła się specjalnie uzdolniona w tym kierunku, ale w Pekinie postanowiła się przełamać i przyniosło to owoce.

Polka narysowała obrazek przedstawiający konia i dodała swój komentarz. "Nie mam pojęcia, co stało się jego szyi, ale ten czerwony koń jest najlepszą rzeczą jaką narysowałam w życiu" - wyjaśniła Świątek.

Iga Świątek pokazała swoje dzieło Instagram/iga.swiatek ESP/Instagram

Iga Świątek JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek Al Bello AFP