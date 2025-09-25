Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek przyjechała do Pekinu i od razu sukces. Tak dobrze jeszcze nie było

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek jest już w Pekinie i czeka na pierwsze rozstrzygnięcia turniejowe - sama rozpocznie walkę o tytuł od drugiej rundy. Tymczasem Polka może pozwolić sobie na różnego rodzaju aktywności pozaturniejowe. Wynikiem jednej z nich postanowiła pochwalić się przed fanami. Była z siebie bardzo dumna i, jak stwierdziła, to najlepsza tego typu rzecz, jaką zrobiła w życiu.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Świątek zawitała już na "Player's Party", gdzie zachwyciła swoim stylem i zapozowała do kilku zdjęć nie tylko na ściance, ale również w innych okolicznościach. Udało się ją m.in. sfotografować u boku Jannika Sinnera, który też przybył na miejsce, by walczyć o tytuł.

Iga Świątek niebawem rozpocznie grę w Pekinie

Największą rywalką na chińskich kortach będzie Coco Gauff, która bronić będzie tytułu wywalczonego przed rokiem. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że w Pekinie nie pojawi się za to Aryna Sabalenka. Białorusinka zrezygnowała z udziału w turnieju ze względu na leczenie urazu.

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press

Świątek wciąż czeka na swoją kolej i zmagania rozpocznie dopiero od soboty. Póki co zajmuje sobie czas treningami i działaniami promocyjnymi. Ostatnio pokazała coś wyjątkowego.

Iga Świątek pokazała swoje dzieło

Rysowanie dla niektórych potrafi być sztuką naprawdę trudną. Skupiona na tenisie od dziecka Iga Świątek też nigdy nie czuła się specjalnie uzdolniona w tym kierunku, ale w Pekinie postanowiła się przełamać i przyniosło to owoce.

Polka narysowała obrazek przedstawiający konia i dodała swój komentarz. "Nie mam pojęcia, co stało się jego szyi, ale ten czerwony koń jest najlepszą rzeczą jaką narysowałam w życiu" - wyjaśniła Świątek.

Młoda kobieta prezentuje dwie własnoręcznie wykonane rysunki konia w różnych kolorach, pozuje z uśmiechem trzymając je przed sobą, a poniżej znajduje się humorystyczny podpis dotyczący jej rysunku.
Iga Świątek pokazała swoje dziełoInstagram/iga.swiatekESP/Instagram

Zobacz również:

Iga Świątek i Coco Gauff
Iga Świątek

Iga Świątek już "zwycięża" w Pekinie. Anisimowa i Gauff zostały daleko w tyle

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Tenisistka w sportowej odzieży i czapce zaciska pięść w geście zwycięstwa, w tle rozmyta publiczność.
Iga ŚwiątekJUNG YEON-JEAFP
Tenisistka w czarnej koszulce i czapce, trzymająca rakietę i zaciskająca pięść w geście triumfu, wyraża silne emocje podczas meczu.
Iga ŚwiątekAl BelloAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja