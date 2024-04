Polki zmierzyły się ze Szwajcarkami w turnieju Billie Jean King , a stawką spotkań rozgrywanych w Biel był awans do finałów, które w listopadzie odbędą się w Sewilli. "Biało-Czerwone" przystąpiły do rywalizacji z Igą Świątek w roli liderki , która musiała pojawić się w kadrze, by zapewnić sobie kwalifikację na igrzyska w Paryżu.

"Ogólnie jestem zadowolona z tego, jaki tenis tutaj zagrałam. Nie jest łatwo grać jako gość, do tego z dziewczynami, które w jakimś sensie nie mają nic do stracenia. Dlatego jestem zadowolona z mojego poziomu i z tego, jak bardzo byłam skoncentrowana. W teamie była świetna atmosfera, co przyczyniło się do tego, że fajnie się tutaj bawiłam" - mówiła cytowana przez Polski Związek Tenisowy.