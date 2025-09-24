Iga Świątek przyćmiła rywalki. A turniej się nawet nie rozpoczął

Iga Świątek idzie jak burza. Po tym, jak w ubiegłym roku Polka straciła miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, teraz robi wszystko, aby z powrotem wrócić na szczyt. Kilka dni temu sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała 25. turniej w karierze, pokonując w finale imprezy rangi WTA 500 w Seulu Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6(3), 7:5. Triumfu raszynianka i jej team nie świętowali jednak długo - wkrótce potem ruszyli bowiem z Korei Południowej do Chin, gdzie odbywać się będzie turniej rangi WTA 1000 w Pekinie.

Pod nieobecność kontuzjowanej Aryny Sabalenki Iga Świątek w Pekinie rozstawiona będzie z numerem pierwszym, nie mogło więc zabraknąć jej na "Players Party".

Marton Fucsovics - Frances Tiafoe. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek błyszczy na "Players Party" w Pekinie

Polska liderka rankingu WTA postawiła na klasyczną elegancję połączoną z nutą sportowego luzu. 24-latka wybrała jasne spodnie w swobodnym kroju, białą koszulę w czerwone prążki oraz ciemny pasek, który podkreślał talię. Całość dopełniały białe sportowe buty, dzięki czemu stylizacja pozostawała spójna z charakterem Świątek - wygodna, praktyczna, ale jednocześnie dopracowana w każdym detalu. Tenisistka nie zapomniała także o delikatnej biżuterii, która dodawała subtelnego blasku i kobiecego akcentu.

Iga Świątek Robert Prange Getty Images

Na tle rywalek Iga prezentowała się świeżo i naturalnie, jednak uwagę przyciągały również inne zawodniczki. Marta Kostiuk z Ukrainy zdecydowała się na efektowną, mocno wyróżniającą się czerwoną sukienkę. Dopełniła ją czarnymi dodatkami i wyrazistym makijażem, co nadało stylizacji charakteru. W zupełnie innym kierunku poszła Hiszpanka Paula Badosa, która zaprezentowała się w czarnej, eleganckiej kreacji z rozcięciem u dołu, zestawionej z delikatnymi sandałkami.

Marta Kostiuk Robert Prange Getty Images

Paula Badosa Robert Prange Getty Images

Nie zabrakło też bardziej odważnych rozwiązań. Naomi Osaka wyeksponowała nogi, wybierając krótkie czarne szorty i koszulę, a całość przełamała botkami na szpilce, dzięki czemu jej stylizacja nabrała miejskiego charakteru. Podobny zestaw wybrała Jessica Pegula, jednak Amerykanka postawiła na klasyczne szpilki, co nadało całości bardziej formalnego wyrazu.

Naomi Osaka, Jessica Pegula Emmanuel Wong Getty Images

"Players Party" w Pekinie to nie tylko okazja do zaprezentowania się poza kortem, ale również moment integracji w gronie tenisistek i pokazania swojego stylu w nieco mniej formalnej atmosferze.

Iga Świątek Rex Features/East News via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek JUNG YEON-JE AFP