Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek przyćmiła rywalki. A turniej się nawet nie rozpoczął

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Iga Świątek już za kilka dni rozpocznie zmagania w ramach turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem pierwszym zawodniczka w środowy wieczór pojawiła się na "Players Party" i zaskoczyła stylizacją, która wyróżniła ją na tle rywalek.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Iga Świątek idzie jak burza. Po tym, jak w ubiegłym roku Polka straciła miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, teraz robi wszystko, aby z powrotem wrócić na szczyt. Kilka dni temu sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała 25. turniej w karierze, pokonując w finale imprezy rangi WTA 500 w Seulu Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6(3), 7:5. Triumfu raszynianka i jej team nie świętowali jednak długo - wkrótce potem ruszyli bowiem z Korei Południowej do Chin, gdzie odbywać się będzie turniej rangi WTA 1000 w Pekinie. 

Pod nieobecność kontuzjowanej Aryny Sabalenki Iga Świątek w Pekinie rozstawiona będzie z numerem pierwszym, nie mogło więc zabraknąć jej na "Players Party". 

Marton Fucsovics - Frances Tiafoe. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Iga Świątek błyszczy na "Players Party" w Pekinie

Polska liderka rankingu WTA postawiła na klasyczną elegancję połączoną z nutą sportowego luzu. 24-latka wybrała jasne spodnie w swobodnym kroju, białą koszulę w czerwone prążki oraz ciemny pasek, który podkreślał talię. Całość dopełniały białe sportowe buty, dzięki czemu stylizacja pozostawała spójna z charakterem Świątek - wygodna, praktyczna, ale jednocześnie dopracowana w każdym detalu. Tenisistka nie zapomniała także o delikatnej biżuterii, która dodawała subtelnego blasku i kobiecego akcentu.

Kobieta ubrana w jasną, pasiastą koszulę i białe szerokie spodnie stoi na granatowym dywanie na tle czerwonej ściany z logotypami sponsorów.
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Na tle rywalek Iga prezentowała się świeżo i naturalnie, jednak uwagę przyciągały również inne zawodniczki. Marta Kostiuk z Ukrainy zdecydowała się na efektowną, mocno wyróżniającą się czerwoną sukienkę. Dopełniła ją czarnymi dodatkami i wyrazistym makijażem, co nadało stylizacji charakteru. W zupełnie innym kierunku poszła Hiszpanka Paula Badosa, która zaprezentowała się w czarnej, eleganckiej kreacji z rozcięciem u dołu, zestawionej z delikatnymi sandałkami.

Kobieta w czerwonej sukni na tle czerwonej ściany z logotypami różnych marek, trzyma czarną torebkę i uśmiecha się, pozując do zdjęcia.
Marta KostiukRobert PrangeGetty Images
Kobieta w czarnej, długiej sukni z rozcięciem stoi na tle czerwonej ściany z logotypami firm, pozując do zdjęcia na niebieskim dywanie.
Paula BadosaRobert PrangeGetty Images

Nie zabrakło też bardziej odważnych rozwiązań. Naomi Osaka wyeksponowała nogi, wybierając krótkie czarne szorty i koszulę, a całość przełamała botkami na szpilce, dzięki czemu jej stylizacja nabrała miejskiego charakteru. Podobny zestaw wybrała Jessica Pegula, jednak Amerykanka postawiła na klasyczne szpilki, co nadało całości bardziej formalnego wyrazu.

Dwie kobiety stoją na tle promocyjnym wydarzenia China Open 2025 z czerwonymi napisami i dużą niebieską dekoracyjną lampionem, obie elegancko ubrane i uśmiechnięte trzymają ozdobne rekwizyty.
Naomi Osaka, Jessica PegulaEmmanuel WongGetty Images

"Players Party" w Pekinie to nie tylko okazja do zaprezentowania się poza kortem, ale również moment integracji w gronie tenisistek i pokazania swojego stylu w nieco mniej formalnej atmosferze.

Zobacz również:

Boris Becker
Sportowe życie

Legendarny tenisista spędził kilka miesięcy w więzieniu. Teraz ujawnia

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Tenisistka ubrana w biały strój sportowy i czarną czapkę trzyma w lewej ręce rakietę, stojąc na tle niebieskiej kortowej ściany z fragmentem napisu. Jej mina i rozłożone ręce wyrażają zdziwienie lub zawód.
Iga ŚwiątekRex Features/East News via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Tenisistka ubrana w sportowy strój wykonuje dynamiczny gest zaciśniętą pięścią, wyrażając emocje podczas meczu na korcie. W tle widoczny zegar i fragment tablicy wyników.
Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w PekiniePedro PARDOAFP
Tenisistka w sportowej odzieży i czapce zaciska pięść w geście zwycięstwa, w tle rozmyta publiczność.
Iga ŚwiątekJUNG YEON-JEAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja