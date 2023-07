Iga Świątek przetrzymała wszystkich. W końcu przemówiła

Świątek chwali korty w Warszawie. Pasują jej

Świątek bardzo chwaliła zmodernizowany w tym roku stołeczny obiekt i to że ma możliwość gry w turnieju na kortach twardych w Polsce i to już w lipcu. - Mój sezon jest ułożony teraz bardziej sensownie. W zeszłym roku nie było mi łatwo wrócić na kilka dni na mączkę. Super turniej, aby rozegrać się przed US Open Swing (seria amerykańskich turniejów - przyp. ok). Fajnie, że mamy otwarte korty z taką nawierzchnią w Warszawie. To robi dużą robotę. Będę tu trenować, bo do tej pory trenowałam poza Warszawą. Mało mamy obiektów z hardem, a ten jest do tego świeżo położony - mówiła.