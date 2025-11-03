Iga Świątek przeszła do historii, pierwsza taka sytuacja od 12 lat. To może zaboleć

Powoli do końca zbliża się sezon tenisowy 2025. Ostatnim aktem jest coroczny turniej WTA Finals, gdzie udział bierze osiem najlepszych tenisistek świata. Wśród zawodniczek biorących udział nie zabrakło Igi Świątek, która "na dzień dobry" pewnie rozprawiła się z Madison Keys 2:0. W swoim drugim meczu zmierzyła się natomiast z Jeleną Rybakiną.

Kazaszka również zmagania w Rijadzie rozpoczęła od pewnej wygranej 2:0 z Amandą Anisimową i chciała zanotować drugą wygraną z rzędu w tych zmaganiach. Spotkanie było bardzo zacięte i emocjonujące. Pierwsza partia padła na korzyść Polki 6:3. Popełniała bardzo mało błędów i idealnie wykorzystywała pierwsze podanie.

Druga partia wyglądała jednak zupełnie inaczej. Rybakina zaczęła grać odważniej i szybciej, co zaczęło sprawiać Świątek spore kłopoty. 26-latka wygrała 6:1, co oznaczało, że do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebny będzie trzeci set.

W nim Polka była zupełnie bez szans i uległa go 0:6, a ostatecznie cały mecz 1:2. Niedługo po zakończeniu spotkania w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się opinię ekspertów oraz ciekawe statystyki. Jedna z nich może bardzo zaboleć naszą zawodniczkę.

Świątek bez szans, pierwsza taka sytuacja od lat

Co ciekawe, jak zauważył portal OptaAce Świątek została pierwszą zawodniczką od... 12 lat, która przegrała trzy mecze w sezonie wynikiem 0:6 w trzecim secie. W 2025 roku Polka uległa takim rezultatem Arynie Sabalence, Emmie Navarro oraz wspomnianej Jelenie Rybakinie. Poprzednią zawodniczką, która zanotowała podobne wyniki była Flavia Pennetta w 2013 roku.

Mimo poniedziałkowej porażki przed Igą Świątek wciąż jest jeszcze jeden mecz. W środę, 5 listopada rywalką będzie Amanda Anisimowa. Rywalizacja ta dla Polki będzie meczem "o wszystko". W przypadku porażki pożegna się z dalszą grą w Rijadzie i tym samym zakończy sezon.

