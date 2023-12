" Słyszę to na konferencjach prasowych. Myślę, że ludzie wspominają o tym tylko z racji pewnych wyników z przeszłości. Wciąż jest wiele świetnych tenisistek w stawce. Za wcześnie na takie stwierdzenia o tylko trzech zawodniczkach. To nie jest tak, jak wówczas, gdy rywalizowali Roger Federer czy Novak Djoković. To za daleko posunięte stwierdzenie . Dlatego ja się na tym nie koncentruję" - komentowała doniesienia Kazaszka.

Iga Świątek zabrała głos w sprawie Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny

Choć podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przygotowuje się do United Cup, to jednak myślami jest już przy wielkoszlemowym Australian Open. Sama przyznała po sezonie, że chciałaby odnieść sukces w Melbourne. A to nie będzie wcale takie proste, bowiem tytułu w Australii będzie broniła druga rakieta świata - Aryna Sabalenka. Do walki o cenne trofeum może przyłączyć się również Rybakina. Przed startem imprezy 22-latka pochodząca z Raszyna wypowiedziała się w sprawie porównań do swoich najgroźniejszych rywalek.