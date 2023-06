Iga Świątek przemówiła po wycofaniu się z turnieju. Ależ reakcja kibiców

WTA Bad Homburg. Iga Świątek przekazała smutną wiadomość

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek o emocjach w finale Rolanda Garrosa. „Nagle poczułam się zmęczona tymi tygodniami”. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

WTA Bad Homburg. Koniec pięknego snu Igi Świątek w Niemczech. "To był dobry czas"

Nie tak chciałam zakończyć turniej, ale to był dobry czas w Bad Homburg. Dużo się nauczyłam i dobrze się bawiłam. Do zobaczenia niebawem!

Pod jej postem pojawiło się wiele ciepłych komentarzy od fanów. "Tiramisu na poprawę nastroju", "Nie martw się dziewczyno. To się zdarza najlepszym", "Najważniejsze, żebyś była zdrowa. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć cię na Wimbledonie. Wszystkiego najlepszego", "Mam nadzieję, że mimo wszystko niedługo poczujesz się lepiej, a te kilka dni na trawie dały Ci dużo siły i wiary w siebie", "To, co pokazałaś w ostatnim meczu, to była uczta dla oczu i dusz. Nie widziałem takiego kunsztu u żadnej wcześniej tenisistki. Tak trzymaj, a Wimbledon padnie Ci do stóp" - pisali kibice.