Awans reprezentacji Polski w Billie Jean King. Iga Światek wyznaje wprost

"Ogólnie jestem zadowolona z tego, jaki tenis tutaj zagrałam. Nie jest łatwo grać jako gość, do tego z dziewczynami, które w jakimś sensie nie mają nic do stracenia. Dlatego jestem zadowolona z mojego poziomu i z tego, jak bardzo byłam skoncentrowana. W teamie była świetna atmosfera, co przyczyniło się do tego, że fajnie się tutaj bawiłam" - mówiła 22-latka pochodząca z Raszyna po ostatnim meczu, cytowana w komunikacie Polskiego Związku Tenisowego.