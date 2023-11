Iga Świątek przekazała swój strój na aukcję charytatywną. Piękny gest Polki

Iga Świątek kolejny już sezon zakończyła jako liderka światowego rankingu kobiecego tenisa. Polka co prawda w tym roku nie dominowała już na kortach tak, jak miało to miejsce w roku poprzednim, na blisko dwa miesiące straciła nawet miano pierwszej rakiety świata, jednak odzyskała je podczas kończącego sezon turnieju WTA Finals.

Noszenie miana najlepszej zawodniczki w tourze to nie tylko powód do dumy - wiąże się z nim bowiem także wielka odpowiedzialność. Polka obecnie jest wzorem do naśladowania i inspiracją dla wielu młodych sportowców i kibiców. I trzeba przyznać - w tej roli spisuje się znakomicie. 22-latka nie boi się wypowiadać na ważne tematy, takie jak m.in. pokój na świecie. Raszynianka ponadto robi co w jej mocy, aby pomagać innym. I tym razem nie zrobiła wyjątku.