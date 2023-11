Dla Igi Świątek to trzecie podejście do podbicia wieńczącego sezon turnieju mistrzyń, czyli WTA Finals, w którym występuje osiem najlepszych zawodniczek. Na czele z Aryną Sabalenką , obecną liderką światowego rankingu, która wygrała tegoroczny ranking Race.

Kompletna zmiana podejścia Igi Świątek. Zła wiadomość dla Sabalenki

Teraz jednak będzie o niebo trudniej, bo w półfinale dojdzie do pasjonująco zapowiadającego się starcia z Sabalenką. To właśnie Białorusinka we wrześniu, po zakończeniu US Open, wspięła się na szczyt rankingu, strącając z tronu naszą tenisistkę. Już przed Mastersem było wiadomo, że w kwestii odzyskania prymatu nie wszystko jest w rękach Polki, ale podopieczna Tomasza Wiktorowskiego sukcesywnie realizuje swoje zadania.