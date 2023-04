Iga Świątek przekazała genialną wiadomość. Polka ogłasza

Iga Świątek ogłosiła "powrót do roboty". Liderka rankingu WTA w ostatnim czasie zmagała się z problemami zdrowotnymi i z powodu ogromnego bólu musiała odpuścić sobie występ w turnieju w Miami. Teraz nasza tenisistka wraca do formy i szykuje ją na występ na kortach w nadchodzących turniejach. Nazwisko 21-latki znalazło się wśród zawodniczek zgłoszonych do rywalizacji w Stuttgarcie oraz Madrycie.