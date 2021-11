Pierwszy raz oddaję większą kwotę na ważny dla mnie cel. Oczywiście, że pieniądze to nie wszystko i że potrzeby to trochę studnia bez dna... Decyzja była spontaniczna - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ważna dla mnie wygrana, urodziny Darii i rocznica finału French Open, który zmienił moje życie - to wszystko się na nią złożyło. O pomoc poprosiłam też Was. 200 tys. zł to spora kwota, dlatego razem z zespołem zdecydowaliśmy się wesprzeć nią 2 organizacje charytatywne - naszym celem było nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe, ale i docenienie działań tych organizacji w kwestii zwiększania świadomości i edukacji

- napisała Iga.