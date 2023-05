Szalony mecz, który z każdą minutą nabierał tempa. To był pokaz świetnego tenisa, choć znów nie przy pełnych trybunach w "Caja Magica". Do tego nie brakowało emocji, zwrotów akcji, szczególnie w drugim i trzecim secie.

Polka przegrała drugi finał w tym roku - po Dubaju i trzeci w karierze - po Lugano (2019), Ostrawie (2022) i Dubaju. Dla Sabalenki to był 13. wygrany turniej w karierze i trzeci w tym roku po Adelajdzie i Australian Open. Białorusinka powoli zbliża się do Polki w rankingu WTA.

Świątek w pierwszym secie bez szans na przełamanie serwisu rywalki

To był jedna z tych chwil w tym secie, w którym Polka mogła coś zdziałać przy podaniu wiceliderki rankingu. Później nie miała żadnego break pointa, nawet nie doprowadziła do stanu równowagi, raz przegrała do 0. Natomiast sama serwując, wpadła w kłopoty. W szóstym gemie jeszcze uciekła przed najgorszym, dwukrotnie sprytnie broniąc się break pointów, ale po ósmym przegrywała 3:5.