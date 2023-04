Caja Magica, czyli "Magiczne Pudełko" to nazwa obiektu na którym odbywa się turniej w stolicy Hiszpanii. Zbudowany w 2009 roku za 294 miliony euro wyróżnia się oryginalną architekturą - zamkniętymi bokami trybun, ale także miejscem na którym jest położony. Caja Magica leży na wysokości 657 m n.p.m. W każdym sporcie, również w tenisie, ma to ogromne znacznie.

Świątek w niedzielę wygrała turniej w Stuttgarcie . Dwa dni poświęciła na odpoczynek i w środę przystąpiła do treningu w Madrycie. Musiała przyzwyczaić się do zupełnie innych warunków .

" Potrzebuję na to kilku dni na aklimatyzację . Jest jeszcze wiele rzeczy, które mogę zmienić, jak na przykład siłę naciągu w rakiecie. Mój trener nad tym pracuje i sądzę, że każda godzina da mi coraz więcej" - powiedziała Polka po pierwszym treningu.

Korty na wysokości mają przede wszystkim to do siebie, że piłki zupełnie inaczej się odbijają. "Czułam, jakby piłka leciała szybciej. One są ciężkie, a latają jak pociski" - stwierdziła.