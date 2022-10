Iga Swiątek ma już na koncie osiem turniejowych triumfów w tym roku. Tym razem była poza zasięgiem rywalek w WTA 500 San Diego. W finale pokonała Chorwatkę Donnę Vekić 6:3, 3:6, 6:0 .

W rozmowie z WTA Insider polska tenisistka ujawniła, że narasta w niej przekonanie o własnej niezłomności. Kolejne zwycięstwa dają jej poczucie ogromnej siły.

- Jestem coraz bardziej pewna swoich umiejętności na korcie - wyznała Polka. - Dzięki nim potrafię znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. Naprawdę czuję, że mogę teraz stawić czoło wszystkiemu. Mam nadzieję, że to uczucie pozostanie ze mną przez długi czas.

W tym roku Iga wygrała już 64 mecze. Niemal nieustannie przebywa w trasie, zmienia kraje i kontynenty. Młody organizm szybko się regeneruje, ale potrzebuje do tego fachowej pomocy.

- Ktoś może pomyśleć, że mam 21 lat i nie muszę tak dużo odpoczywać. Ale sezon jest tak długi i intensywny, że każdy krok wymaga precyzyjnego planowania. Wraz moim teamem wykonujemy w tym zakresie świetną robotę - przekonuje Świątek.

Jej zespół tworzą przede wszystkim trener Tomasz Wiktorowski, specjalista od przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk oraz psycholog Daria Abramowicz.

