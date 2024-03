W drodze do finału raszynianka straciła zaledwie 17 gemów, czyli najmniej w tej imprezie od czasu Sereny Williams w 2001 roku. W historii występów w Indian Wells jej bilans wynosi 17 zwycięstw i tylko dwie porażki, co daje 89,5 procent, dzięki czemu wyrównała najlepsze osiągnięcie pod tym względem należące do Niemki Steffi Graf.

Reklama