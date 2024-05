Świątek zwyciężała w Paryżu w latach 2020, 2022 i 2023, więc będzie bronić tytułu. Ostatnią zawodniczką, która była najlepsza w Rolandzie Garrosie trzy razy z rzędu to Belgijka Justine Henin , która okazała się najlepsza w 2005, 2006 i 2007 roku.

Polka już w tym sezonie przeszła do historii, ponieważ została dopiero trzecią tenisistką, która wygrała turnieje w stolicach Hiszpanii i Włoch w jednym roku. Przed nią zrobiły to Rosjanka Dinara Safina w 2009 roku i Amerykanka Serena Williams w 2013. Ta druga jest jedyną zawodniczką, która triumfowała wtedy także w Paryżu. I 22-letnia raszynianka może pójść w jej ślady.

Tenis. Iga Świątek wielką faworytką Rolanda Garrosa

- Ranking jednak nie gra, więc... Zrobię wszystko krok po kroku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście jestem pewna siebie. Czuję, że gram wspaniały tenis . Nie zmienia to jednak faktu, że naprawdę chcę zachować pokorę i pozostać skoncentrowaną - dodała.

W tym sezonie Polka triumfowała w czterech turniejach, wszystkie były rangi WTA 1000 i w karierze ma już takich w sumie 10. Do rekordzistki wszech czasów, którą jest Serena Williams, brakuje jej tylko 13 zwycięstw

Z kolei w imprezach wielkoszlemowych 22-latka wygrała już cztery razy, bo oprócz Rolanda Garrosa jeszcze raz w US Open.

Wielkie Szlemy są inne. To inna presja na korcie, ale także poza nim

- Uwielbiam wracać do Paryża. To dla mnie wspaniałe miejsce. Tak czy inaczej bardzo miło mi się tam spędza czas. To siedem trudnych meczów, które musisz wygrać, więc nie biorę niczego za pewnik - dodała.