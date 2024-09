Iga Świątek awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open, który odbywa się w Nowym Jorku. Polka okazała się tym razem lepsza od Rosjanki Anastazji Pawluczenkowej, zwyciężając 6:4, 6:2. 23-letnia raszynianka przyznała potem, że w tym spotkaniu "pozytywnego kopa" dała jej wcześniejsza rozmowa z Sereną Williams. Amerykanka to 23-krotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych.