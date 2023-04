Iga Świątek przed kolejnym startem. "Królowa wraca na korty"

Iga Świątek na jakiś czas wycofała się w rywalizacji na arenach międzynarodowych. Jej nieobecność spowodowana była problemami zdrowotnymi, a mianowicie bólem żeber, który uniemożliwił jej m.in. start w Miami. Teraz jednak wraca do gry.

WTA w Stuttgarcie: Iga Świątek już trenuje

"Tęskniliśmy", "Królowa wraca na kort", "Jesteś najlepsza na każdej nawierzchni!", "Jazda po zwycięstwo" - to tylko niektóre z komentarzy, zamieszczony przez kibiców naszej tenisistki. Choć w tym roku jej forma, przynajmniej w pierwszej części sezonu, jest nieco słabsza niż przed rokiem, to jednak Świątek nadal jest uwielbiana przez fanów. Za swoją postawę na korcie, ale i poza nim. Co zostało zresztą ostatnio docenione przez prestiżowym "Time", który umieścił ją w 100 najbardziej wpływowych osób świata!