Iga Świątek: Granie z Aryną zawsze jest ciężkie

Ta nie kazała na siebie długo czekać, bo z Weroniką Kudiermietową poradziła sobie w nieco ponad godzinę. Od razu po zakończeniu meczu zaczęła jednak skupiać się już na finale. " Jestem podekscytowana, ale teraz najważniejszą rzeczą jest regeneracja. Cieszę się z wyniku, ale czekam na więcej. To będzie fany finał. Granie z Aryną zawsze jest ciężkie, trzeba cały czas pracować na dużej intensywności i trzymać koncentrację. Teraz skupię się, by wykorzystać dobrze czas pozostały do meczu i nieco się "podbudować". Na pewno jednak będę gotowa na finał " - powiedziała w pomeczowej rozmowie na korcie.

Sam mecz nie miał wielkiej historii. Świątek nie pozwoliła rywalce na podjęcie jakiejkolwiek walki, mimo że ta szukała pojedynczych zrywów. Bardzo dobrze wyglądał też drugi serwis w wykonaniu światowej jedynki. "Od początku było mało rytmu w jej grze, nie wiem z czego to wynikało, to raczej już pytanie do niej. Starałam się koncentrować na sobie, bo takie mecze też nie są łatwe, żeby tę koncentrację utrzymać. Pierwszy raz grałyśmy ze sobą na mączce, a ja zawsze na niej mam jakiś plan B i po prostu byłam gotowa na ten mecz [...] Można sobie robić nim przewagę (drugim serwisem - przyp.red), zwłaszcza tak jak ja, kiedy umiem zaserwować go różnorodnie. Wykorzystuje go więc niezależnie od tego co się dzieje z pierwszym serwisem - dodała w rozmowie z Canal+.