Iga Świątek przechodzi do obrony. Rywalki będą ją gonić

Jeszcze dwa tygodnie spokoju

W dwóch najbliższych notowaniach rankingu do większych zmian w rankingu jeszcze nie dojdzie. W przyszłym tygodniu Świątek zachowa obecny stan posiadania, a za dwa może go nawet powiększyć, jeśli dobrze wypadnie w turnieju w Dausze (13 - 18 lutego). Qatar Open jest jednak bardzo silnie obsadzony i o wygraną tam nie będzie łatwo.

To właśnie w Katarze w ubiegłym roku obecna liderka rankingu WTA zapoczątkowała niesamowitą serię - sześciu wygranych turniejów z rzędu i 37 meczów bez porażki. Zwycięska passa - plus zakończenie kariery przez Ashleigh Barty - zapewniła Świątek 4 kwietnia awans na pierwszą pozycję w klasyfikacji najlepszych tenisistek na świecie.

Teraz rywalki będą gonić Świątek

Ale w kontekście tego sezonu to zła wiadomość dla tenisistki z Raszyna . To znaczy bowiem, że w tym roku od 19 lutego, kiedy rozpoczyna się kolejny po Katarze turniej - w Dubaju (WTA 1000) - do Roland Garrosa Polka będzie się bronić przed utratą wspaniałego dorobku. Pod tym względem rywalki będą miały łatwiej. Będą gonić Świątek.

Co prawda już wiadomo, że Sabalenka nie zagra w Dausze i Polka co najmniej do 4 kwietnia będzie liderką, a w Dausze i Dubaju (19-25 lutego) nie wystąpi trzecia w rankingu Ons Jabeur. Tenisistki z czołówki rankingu mają jednak dużo do zyskania, bo w ubiegłym roku, gdy Świątek wygrywała, one odpadały we wczesnej fazie turniejów.