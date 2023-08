Iga Światek przechodzi do historii. Wielki powrót po trzech latach

W czołowej "10" zestawienia doszło do dwóch zmian. Liderką pozostała Świątek, która zgromadziła 9490 punktów. Polka zaczęła więc 71. tydzień na czele. Na liście wszech czasów zrównała się z Wozniacki. Przewodzi w nim Niemka Steffi Graf (377 tygodni na pierwszym miejscu), wyprzedzając reprezentującą najpierw Czechy, a potem USA Martinę Navratilovą (332) i Amerykankę Serenę Williams (319). Na dziewiątej pozycji jest inna Amerykanka Davenport (98) i to do niej musi teraz równać raszynianka.