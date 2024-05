Iga Świątek prywatnie. Szczere słowa Polki, fani reagują. I to jak

Nasza gwiazda po finale nie zapomniała podziękować również kibicom. Oto, co miała im do przekazania.

Iga Świątek opuszcza Rzym i wyznaje. Padły piękne słowa, fani reagują

Na słowa 22-letniej liderki WTA błyskawicznie zareagowali kibice, którzy przejęli pałeczkę i również podziękowali Polce za jej występy w Rzymie. "Iga jesteś nie tylko świetnym sportowcem, ale opanowałaś również swój umysł i potrafisz nim kierować tak, aby wspomagał Ciebie na korcie. To wymaga ogromnego wysiłku i samodyscypliny. Bardzo Cię podziwiam za upór i systematyczność. Jesteś Wielka", "Iga brawo i bardzo cieszy to, ile życia i radości znajdujesz poza kortami. Twoja dojrzałość jest niesamowita", "Oprócz tego, że daje Pani nam radość wygrywaniem, to myślę, że wielu z nas doceni uśmiech i szczęście na Pani twarzy", "We Włoszech świecisz inaczej. Mam nadzieję, że miałaś tyle tiramisu i Prosecco, ile chciałaś", "Dziękujemy Ci Iga, za stworzenie dla nas pięknych wspomnień" - czytamy pod wpisem.