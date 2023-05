Iga Świątek prosto z mostu Sabalence i Rybakinie. Wyznała, jak jest naprawdę

Iga Świątek przygotowuje się już do swojego pierwszego meczu we Francji. Liderka światowego rankingu w tym roku będzie broniła tytułu. Zadanie nie jest proste, bowiem Polce od dłuższego czasu po piętach depczą jej najgroźniejsze rywalki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. O wspomniane zawodniczki została zapytana raszynianka na konferencji prasowej przed rozpoczęciem rozgrywek w Paryżu. Jej odpowiedź daje do myślenia.