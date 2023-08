Iga Świątek promienieje w Montrealu. "Jestem taka dumna". Jest powód

To było drugie tak trudne i wymagające spotkanie Igi Świątek na kortach w Montrealu. Wcześniej grała trudny i przerywany deszczem mecz z Czeszką Karoliną Muchovą. Tam również musiała rozegrać trzy sety i to rozciągnięte w czasie. Dość powiedzieć, że pierwsze zagranie tego meczu od ostatniego dzieliło dziewięć godzin. Teraz z kolei Iga Świątek długo czekała na mecz z Danielle Collins. Doczekała się jednak i wygrała z Amerykanką po trudnym boju 6:3, 4:6, 6:2 i awansowała do półfinału turnieju w Montrealu.