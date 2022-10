Iga Świątek prawie spadła z krzesła. Pojawił się taki stwór

Iga Świątek Kiedy zagra Iga Świątek? Świetne wieści dla polskich kibiców!

- WTA Finals się jeszcze nie rozpoczęły, ale nie ma możliwości, aby to nie było zdjęcie roku - czytamy na profilu twitterowym Jimmie48 Photographer, który zawiera znakomite zdjęcia tenisistek podczas dużych imprez WTA. Także to, na którym wystraszona Iga Świątek kuli się przed natarciem tajemniczego stwora w czarnej pelerynie i z maską przypominającą czaszkę. Zdjęciem idealnym na Halloween, w trakcie którego w Fort Worth w Teksasie rusza impreza WTA Finals z udziałem Polki.

Sama Iga Świątek także zamieściła tę fotografię z halloweenowego zdarzenia i skomentowała: - Ale się wystraszyłam! Pewnie zobaczycie to wydarzenie na nagraniu, ale póki co spróbujcie zgadnąć, kto krył się za maską.

Internauci odpowiedzieli na zagadkę i zaczęli rozpoznawać zamaskowaną postać. Zdaniem wielu, zdradza je kolor paznokci. To kolor, jaki miała podczas ostatnich występów bodaj największa rywalka Polki, tunezyjska tenisistka Ons Jabeur. Nie tylko zresztą paznokcie, bo bransoletki na nadgarstku są także identyczne jak te, które nosi Tunezyjka.

Wimbledon i ta przeklęta trawa Igi Świątek! [GRA NAWROTA o Wimbledonie]

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.