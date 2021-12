Iga Świątek rozstała się z trenerem Piotrem Sierzputowskim po pięciu latach wspólnej pracy.



Iga Świątek ma nowego trenera tymczasowego. Na jak długo?

Polska tenisistka skupia się teraz na występie w wielkoszlemowym turnieju Australian Open, który odbędzie się już w styczniu. 20-latka rozpoczyna przygotowania do imprezy pod okiem Tomasza Wiktorowskiego, który niegdyś trenował Agnieszkę Radwańską.



- Dzisiaj Iga Świątek rozpocznie treningi z trenerem Tomaszem Wiktorowskim w trakcie trwającego właśnie okresu przygotowawczego do turniejów w Australii. Nie jest to równoznaczne z podjęciem jakiejkolwiek decyzji na temat współpracy. Gdy zapadną wiążące decyzje, niezwłocznie poinformujemy o tym Państwa, a Iga również swoich kibiców - tak jak to robiliśmy przez cały rok, komunikując wszystkie inne decyzje Igi czy sztabu. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tego, że Iga skupia się obecnie na bieżącej pracy, aby najbliższy czas wykorzystać treningowo w 100 proc. - czytamy w komunikacie opublikowanym przez sztab Igi Świątek.



Głos w tej sprawie zabrał także trener Wiktorowski.



- Od ponad roku współpracuję z Tennis Consulting - firmą Pauliny Wójtowicz, managerki Igi i jej ojca Tomasza Świątka. Od lipca współpracujemy bardziej intensywnie z Pauliną i jej zespołem, bo zostałem dyrektorem turnieju BNP Paribas Poland Open. Dlatego w tej sytuacji naturalne jest dla mnie, że daję otoczeniu Igi wsparcie merytoryczne - przyznał.



