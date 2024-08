Iga Świątek poznała rywalkę w pierwszej rundzie US Open. To "szczęśliwa przegrana"

Iga Świątek formę przed US Open sprawdziła w Cincinnati, gdzie dotarła do półfinału turnieju rangi WTA 1000, w którym uległa świetnie dysponowanej Arynie Sabalence. To właśnie Białorusinka wyrasta na jedną z faworytek wielkoszlemowych zmagań w Nowym Jorku, ale Polka z pewnością zrobi wszystko, by powtórzyć wynik z 2022 roku, kiedy to wygrała US Open.

Dzięki świetnym wynikom Sabalence udało się wyprzedzić Coco Gauff w rankingu WTA i odzyskać drugie miejsce co oznacza, że ze Świątek może spotkać się najwcześniej w finale turnieju. Nie oznacza to jednak, że wcześniej Polki nie czekają trudne zadanie - już w 1/8 finału może spotkać się z Mirrą Andriejewą , która w Cincinnati wysoko postawiła poprzeczkę tenisistce z Raszyna. Reklama

Zanim to jednak nastąpi, 23-latka musi przebrnąć przez pierwsze rundy - na początek czeka ją starcie z kwalifkantką, co było już wiadome po wylosowaniu drabinki. Świątek na wyłonienie rywalki musiała jednak poczekać do zakończenia eliminacji, które dość szczęśliwie zakończyły się dla Kamili Rachimowej.

US Open 2024. Iga Świątek poznała rywalkę

Rosjanka w finale kwalifikacji wprawdzie przegrała po dwusetowym boju z Priscillą Hon (6:7, 7:6, 4:6), ale dzięki wycofaniu się Ons Jabeur z turnieju, zagra w US Open jako "szczęśliwa przegrana". Do kwalifikacji przystąpiła bowiem rozstawiona z pierwszym numerem. Rachimowa, z którą Świątek jeszcze nigdy nie grała, w rankingu WTA zajmuje z kolei 104. pozycję.

Do tej pory największym osiągnięciem tenisistki pochodzącej z Jekaterynburga w US Open była trzecia runda, do której ta dotarła w 2021 roku. Rachimowa nie ma na swoim koncie zwycięstw w turniejach WTA w grze pojedynczej, ale odniosła już trzy zwycięstwa w deblu - po raz ostatni triumfowała na początku kwietnia, kiedy to u boku Cristiny Bucsy wygrała turniej WTA 250 w Bogocie. Reklama

Swoje rywalki w pierwszej rundzie wcześniej poznały Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Pierwsza z nich zagra z Ivą Jovic, a druga z Greet Minnen. Hubert Hurkacz, który podobnie jak Świątek mecz pierwszej rundy rozegra we wtorek, zmierzy się z Timofiejem Skatowem, z kolei debiutujący w turnieju głównym US Open Maks Kaśnikowski z Pedro Martinezem.