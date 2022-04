Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale. Mecz młodych gwiazd

20-letnia Świątek do ćwierćfinału awansowała w środę. Polska tenisistka przystąpiła do tej imprezy jako pierwsza rakieta świata. W pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w kolejnej pokonała Niemkę Evę Lys 6:1, 6:1. To było 20. zwycięstwo z rzędu naszej zawodniczki, która w tym czasie wygrała trzy turnieje WTA 1000, a także dwa mecze w Pucharze Billie Jean King.

Z kolei Raducanu awans do ćwierćfinału wywalczyła w czwartek. Rozstawiona z numerem ósmym Brytyjka wygrała z inną Niemką Tamarą Kopratsch 6:0, 2:6, 6:1. Natomiast w pierwszej rundzie poradziła sobie z Australijką Storm Sanders 6:1, 6:2.

Tenis. Iga Świątek i Emma Raducanu jeszcze ze sobą nie grały w cyklu WTA

19-letnia Raducanu od czasu triumfu w zeszłorocznym US Open gra w kratkę. Nie potrafi zanotować serii zwycięstw, dopiero po raz pierwszy w 2022 roku wygrała dwa mecze z rzędu.

Spotkanie Świątek, która wygrała Rolanda Garrosa w 2020 roku, z Raducanu odbędzie się w piątek. Zaplanowano je jako czwarte, ale nie wcześniej niż 18.30. Obie tenisistki pierwszy raz zmierzą się ze sobą w zawodowych rozgrywkach. Grały ze sobą w ćwierćfinale juniorskiego Wimbledonu 2018. Polka zwyciężyła 6:0, 6:1, a potem zdobyła tytuł.

Wyniki meczów drugiej rundy gry pojedynczej:

Emma Raducanu (W. Brytania, 8.) - Tamara Korpatsch (Niemcy) 6:0, 2:6, 6:1

Paula Badosa (Hiszpania, 2.) - Jelena Rybakina (Kazachstan) 6:2, 4:6, 7:6 (7-4)

Aryna Sabalenka (3.) - Bianca Andreescu (Kanada) 6:1, 3:6, 6:2

Laura Siegemund (Niemcy) - Maria Sakkari (Grecja, 4.) 6:4, 3:1, krecz Sakkari

Liudmiła Samsonowa - Karolina Pliszkova (Czechy, 6.) 6:4, 6:4

Ons Jabeur (Tunezja, 7.) - Daria Kasatkina 6:3, 6:3