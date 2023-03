Iga Świątek poznała rywalkę. Powtórka z rozrywki. Faworytka doznała urazu

We wtorek rozpoczął się turniej Miami Open, zaliczany do cyklu WTA 1000. Iga Świątek w pierwszej rundzie ma tzw. "wolny los" i wejdzie do akcji dopiero w drugiej. Wiadomo, że mecz odbędzie się w czwartek, bo we wtorek grały potencjalne rywalki liderki światowego rankingu. Raszynianka poznała już przeciwniczkę. Będzie nią Amerykanka, z którą mierzyła się niedawno w Indian Wells.