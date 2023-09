Iga Świątek po tym, jak odpadła z rywalizacji w US Open w czwartej rundzie, straciła pozycję liderki rankingu WTA. Polka przed szansą na odrobienie części strat do Aryny Sabalenki stanie w Tokio, gdzie przyszło jej rywalizować w turnieju rangi WTA 500. Rozstawiona z numerem pierwszym 22-latka jest zdecydowaną faworytką do triumfu, tym bardziej że z rywalizacji już wcześniej wycofała się Jelena Rybakina .