Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę. To dziedziczka wielkiego majątku

Oprac.: Tomasz Brożek Iga Świątek

Jessica Pegula to potencjalna rywalka Igi Świątek w ćwierćfinale US Open. Amerykanka pokonała Pertę Kvitovą i zmierzy się z Polką, jeśli ta poradzi sobie z Niemką Jule Niemeier. Co ciekawe 28-latka jest... dziedziczką gigantycznego majątku.

Zdjęcie Iga Świątek / Dave Shopland/Shutterstock / Rex Features/EAST NEWS / East News