Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę. Rosjanka już czeka, co za batalia w Miami

Panie zaczęły niedzielne spotkanie od wyrównanej gry, wygrywając kolejno swoje serwisy i czekając na potknięcie rywalki. Dopiero w ósmym gemie przy wyniku 4:4 przed szansą na przełamanie przeciwniczki stanęła Pawluczenkowa. Okazji nie wykorzystała i to prawdopodobnie wytrąciło 32-latkę z rytmu, bo już chwilę później sama została przełamana i Aleksandrowa otworzyła sobie drogę do wygranej w pierwszym secie.

O krok od pogromu w drugim secie. Zacięty mecz w Miami wyłonił potencjalną rywalkę Świątek

Drugi set przyniósł prawdziwe emocje, choć na początku nic na to nie wskazywało. Pawluczenkowa bowiem od pierwszych minut zdominowała rywalkę i po dwóch przełamaniach prowadziła już 5:0. Wtedy młodsza z Rosjanek udowodniła, że nawet przy takim wyniku potrafi utrzymać nerwy na wodzy i nie zamierza ułatwiać przeciwniczce zadania. Jednak choć robiła, co mogła, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść i wygrała trzy gemy z rzędu, ostatecznie nie udało jej się odrobić strat i o awansie do kolejnego etapu turnieju zadecydowała trzecia odsłona meczu.