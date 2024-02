Iga Światek poznała potencjalną rywalkę. Ma z nią pewne rachunki do wyrównania

Jelena Switolina awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Dubaju. Ukrainka to rywalka dla lepszej z meczu pomiędzy Igą Świątek a Sloane Stephens. Spotkanie Polki z Amerykanką rozpocznie się o 16.00 naszego czasu. We wtorek z imprezą pożegnała się Białorusinka Aryna Sabalenka, czyli zwyciężczyni wielkoszlemowego Australian Open.