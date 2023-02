To w Katarze Świątek zaczęła swoją wspaniałą serię w tamtym roku - 37 meczowych zwycięstw z rzędu . Broni w tej imprezie tytułu, ale tym razem przystąpiła do niej jako numer jeden kobiecego tenisa.

Belgijka wróciła do gry w siódmym gemie, po którym przegrywała już tylko 3:4. W 10. gemie znowu jednak straciła serwis i to Collins zwyciężyła w pierwszym secie 6:4 .

Tenis. Walka trwała do tie-breaku

Druga partia lepiej zaczęła się dla Amerykanki. W drugim gemie przełamała podanie rywalki, ale ta od razu odrobiła stratę. Potem obie tenisistki wygrywały własne serwisy. W ósmym gemie Collins odebrała podanie Mertens i to do zera, ale ta uratowała się w ostatnim momencie, odrabiając stratę w następnym gemie!

Po tym Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Mimo to utrzymała serwis, doprowadzając do remisu 5:5. Więcej przełamań nie było i o wyniku w secie zadecydował tie-break. W nim Mertens prowadziła 5-1, ale zrobiło się 5-5. Potem tenisistka z Leuven, przy stanie 6-5, miała nawet piłkę setową, jednak to Amerykanka zakończyła partię (8-6) i cały mecz.