Aż sześciu naszych reprezentantów weźmie udział w singlowych zmaganiach podczas pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie, czyli Australian Open. Do naszej etatowej piątki, która ze względu na ranking ma zagwarantowany udział w głównej drabince rozgrywek (Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak), w czwartek dołączyła Linda Klimovicova. 21-latka po raz pierwszy w karierze przeszła eliminacje Szlema na poziomie zawodowym. Dokonała tego w znakomitym stylu, nie tracąc choćby seta. W decydującej rundzie kwalifikacji pokonała rozstawioną z "12" Greet Minnen. Dzięki temu tenisistka pochodząca z Ołomuńca zadebiutuje w głównych zmaganiach.

Jeszcze w dniu losowania drabinki poznaliśmy wstępny zarys dotyczący polskich meczów w pierwszej rundzie Australian Open. Wtedy dowiedzieliśmy się, że żaden nasz reprezentant nie zagra w niedzielę, a mecze Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Lindy Klimovicovej oraz Kamila Majchrzaka odbędą się w poniedziałek. Do wczoraj nie było jasne, którego dnia wystąpią Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W piątek okazało się, że Raszynianka również pojawi się na korcie podczas drugiego dnia zmagań, a Wrocławianin - dobę później, czyli we wtorek.

Australian Open: Organizatorzy zaprezentowali plan gier na poniedziałek

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego pojawił się już konkretny plan gier na poniedziałkowe rozgrywki w Melbourne. Organizatorzy wielkoszlemowej imprezy poinformowali o tym fakcie za pośrednictwem swojej strony internetowej. Na głównym obiekcie Australian Open zobaczymy Świątek. Jej spotkanie z Yue Yuan otworzy nocną sesję na Rod Laver Arena, czyli rozpocznie się tuż po godz. 9:00 czasu polskiego.

Chociaż pojedynek Igi rozlokowano w dogodnym terminie z perspektywy naszych kibiców, to i tak nie zabraknie wczesnych emocji z udziałem Polaków. W nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1:00 czasu polskiego wystartują starcia Magdy Linette i Magdaleny Fręch. Poznanianka zagra z Emmą Navarro na 1573 Arena, a zawodniczka urodzona w Łodzi zmierzy się z Veroniką Erjavec na korcie numer 12.

Ten ostatni obiekt będzie też areną rywalizacji z udziałem Kamila Majchrzaka. Jego mecz z Jacobem Fearnley'em zaplanowano jako trzeci w kolejności od godz. 1:00 czasu polskiego (po starciach: Magdalena Fręch - Veronika Erjavec oraz Fabian Marozsan - Arthur Rinderknech). Z kolei Linda Klimovicova pojawi się na korcie numer 15. Jej pojedynek z Francescą Jones wyznaczono jako drugie starcie dnia (po spotkaniu Quentin Halys - Alejandro Tabilo). Szykuje się zatem polski poniedziałek w Melbourne.

Główny turniej Australian Open potrwa od 18 stycznia do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

