Iga Świątek poznała już decyzję organizatorów. Nocny komunikat Australian Open
Niespełna doba dzieli nas od rozpoczęcia głównych zmagań w Australian Open, czyli pierwszej wielkoszlemowej imprezie w sezonie 2026. Pierwsze mecze zostaną zainaugurowane w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, chociaż jeszcze bez udziału naszych reprezentantów. Ci wkroczą do akcji podczas drugiego dnia zmagań. Wiemy już, kiedy na kort wyjdą Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova i Kamil Majchrzak. Oto plan gier na poniedziałek.
Aż sześciu naszych reprezentantów weźmie udział w singlowych zmaganiach podczas pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie, czyli Australian Open. Do naszej etatowej piątki, która ze względu na ranking ma zagwarantowany udział w głównej drabince rozgrywek (Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak), w czwartek dołączyła Linda Klimovicova. 21-latka po raz pierwszy w karierze przeszła eliminacje Szlema na poziomie zawodowym. Dokonała tego w znakomitym stylu, nie tracąc choćby seta. W decydującej rundzie kwalifikacji pokonała rozstawioną z "12" Greet Minnen. Dzięki temu tenisistka pochodząca z Ołomuńca zadebiutuje w głównych zmaganiach.
Jeszcze w dniu losowania drabinki poznaliśmy wstępny zarys dotyczący polskich meczów w pierwszej rundzie Australian Open. Wtedy dowiedzieliśmy się, że żaden nasz reprezentant nie zagra w niedzielę, a mecze Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Lindy Klimovicovej oraz Kamila Majchrzaka odbędą się w poniedziałek. Do wczoraj nie było jasne, którego dnia wystąpią Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W piątek okazało się, że Raszynianka również pojawi się na korcie podczas drugiego dnia zmagań, a Wrocławianin - dobę później, czyli we wtorek.
Australian Open: Organizatorzy zaprezentowali plan gier na poniedziałek
W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego pojawił się już konkretny plan gier na poniedziałkowe rozgrywki w Melbourne. Organizatorzy wielkoszlemowej imprezy poinformowali o tym fakcie za pośrednictwem swojej strony internetowej. Na głównym obiekcie Australian Open zobaczymy Świątek. Jej spotkanie z Yue Yuan otworzy nocną sesję na Rod Laver Arena, czyli rozpocznie się tuż po godz. 9:00 czasu polskiego.
Chociaż pojedynek Igi rozlokowano w dogodnym terminie z perspektywy naszych kibiców, to i tak nie zabraknie wczesnych emocji z udziałem Polaków. W nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1:00 czasu polskiego wystartują starcia Magdy Linette i Magdaleny Fręch. Poznanianka zagra z Emmą Navarro na 1573 Arena, a zawodniczka urodzona w Łodzi zmierzy się z Veroniką Erjavec na korcie numer 12.
Ten ostatni obiekt będzie też areną rywalizacji z udziałem Kamila Majchrzaka. Jego mecz z Jacobem Fearnley'em zaplanowano jako trzeci w kolejności od godz. 1:00 czasu polskiego (po starciach: Magdalena Fręch - Veronika Erjavec oraz Fabian Marozsan - Arthur Rinderknech). Z kolei Linda Klimovicova pojawi się na korcie numer 15. Jej pojedynek z Francescą Jones wyznaczono jako drugie starcie dnia (po spotkaniu Quentin Halys - Alejandro Tabilo). Szykuje się zatem polski poniedziałek w Melbourne.
Główny turniej Australian Open potrwa od 18 stycznia do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.