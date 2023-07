Iga Świątek poznała drabinkę turnieju w Warszawie. Potencjalny hit w finale

Po najlepszym w karierze wyniku na Wimbledonie, gdzie Świątek dotarła do ćwierćfinału, teraz Polka przygotowuje się do rywalizacji na kortach twardych. Głównym celem jest obrona tytułu wywalczonego przed rokiem na US Open, a jednym z punktów przygotowawczych będzie turniej WTA w Warszawie. Organizatorzy specjalnie z tej okazji dokonali wymiany nawierzchni z "mączki" na właśnie twardą , bo w przeciwnym wypadku najprawdopodobniej światowa jedynka w stolicy Polski by się nie pojawiła. Jak sama przyznawała, powrót do gry na kortach ziemnych kolidowałby z jej przygotowaniami, co było dla niej niekorzystne w poprzednich sezonach.